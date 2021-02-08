Алексей Селиваненко: Кудерметова показала уверенную игру и заслуженно обыграла Костюк

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы Вероники Кудерметовой над украинкой Мартой Костюк в первом круге открытого чемпионата Австралии.

«Вероника начало сезона проводит на подъеме, поэтому от нее ждали победы в этом матче. Она показала уверенную игру и заслуженно обыграла украинскую теннисистку.

Не хочется кого-то выделять, у нас многие девушки могут далеко пройти на Australian Open. Сейчас вообще довольно трудно называть фаворитов, потому что спортсмены имели разную возможность для подготовки. Неожиданностей будет предостаточно. Но если судить по началу сезона, то Кудерметова близка к своей лучшей форме. В психологическом плане она готова к большим победам», — цитирует Селиваненко Sport24.ru.

Напомним, матч Кудерметовой против Костюк продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу российской спортсменки.

Следующая соперница Вероники определится в противостоянии россиянок Варвары Грачевой и Анны Блинковой.