Грачева обыграла Блинкову в первом круге Australian Open

Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге Australian Open со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:7).

Матч продолжался 2 часа 47 минут.

Грачева один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 25. На счету Блинковой три эйса, восемь двойных ошибок и четыре выигранных брейка из семи.

Во втором круге Грачева встретится с другой представительницей России Вероникой Кудерметовой, которая оказалась сильнее украинки Марты Костюк 6:2, 7:6 (7:5).

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