Медведев и Хачанов прошли во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Россиянин Даниил Медведев оформил выход во второй круг Australian Open-2021.
На старте соревнований 24-летний уроженец Москвы обыграл канадца Вашека Поспишила. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4.
В параллельном матче соотечественник Медведева – Карен Хачанов победил австралийца Александара Вукича – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.
Таким образом, оба представителя РФ вышли в следующую стадию соревнований.
Добавим, что соперник Хачанова определится в матче Сумит Нагал (Индия) – Рикардас Беранкис (Литва), а соперник Медведева – в противостоянии Аттил Балаш (Венгрия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).