Андрей Рублев: Немного нервничал

«Матч был первым на турнирах «Большого шлема» в этом году, поэтому немного нервничал. Начал матч немного осторожно, но в середине первого сета уже контролировал игру. ATP Cup помог мне в адаптации к корту, поэтому я чувствую себя хорошо» - приводит слова Андрея Рублева Reuters.

Напомним, что Рублев в первом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл Янника Ханфмана в трех сетах 6:3, 6:3, 6:4. Во втором круге соперником россиянина станет бразилец Тьяго Монтейро.

Ранее сборная России стала победителем ATP Cup, обыграв в финале сборную Италии.