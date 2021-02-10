Касаткина уступила Соболенко и покинула Australian Open

Россиянка Дарья Касаткина завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В среду, 10 февраля уроженка Тольятти проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в матче второго круга. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 3:6, а ее продолжительность составила 1 час 32 минуты.

За выход в следующую стадию соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча Ализе Корне (Франция) – Энн Ли (США).

Добавим, что призовой фонд турнира в Мельбурне составляет 61 млн долларов. В прошлом году его выиграла американка Софья Кенин.