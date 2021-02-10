Халеп вышла в третий раунд Australian Open, обыграв Томлянович

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии румынская теннисистка Симона Халеп обыграла австралийку Айлу Томлянович – 4:6, 6:4, 7:5.

Матч продлился 2 часа и 34 минуты.

Вторая ракетка мира Халеп сделала шесть эйсов при девяти двойных ошибках, а также реализовал семь брейк-понйтов из 17.

Томлянович пять раз подала на вылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла восемь геймов на подаче соперницы при 14 возможностях.

В третьем круге Халеп встретится с россиянкой Вероникой Кудерметова. Матч пройдет в ночь с 10 на 11 февраля по московскому времени.