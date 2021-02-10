Кирьос отыграл два матчбола у Эмбера

Австралийский теннисист Ник Кирьос во втором круге Australian Open обыграл француза Юго Эмбера со счётом: 5:7, 6:4, 3:6, 7:6, 6:4. В четвертом сете при счете 4:5 он отыграл два матч-пойнта на подаче у своего европейского соперника.

Кириос провел десятый пятисетовый матч и одержал восьмую победу. Это уже шестой пятисетовик австралийца на Australian Open. Напомним, что до этого спортсмен уже четырежды выигрывал и два раза получал уступал своим партнёрам.

Австралиец пятый раз в карьере отыгрался с 1:2 по сетам (13 раз проиграл). Последний раз он это делал в 2017-м, после чего проиграл четыре матча.

В третьем круге австралиец сыграет с третьей ракеткой мира Домиником Тимом.