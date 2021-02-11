Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

Россиянка Светлана Кузнецова уступила Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу представительницы Швейцарии.

Кузнецова пять раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы один эйс, 11 двойных ошибок и пять выигранных брейков из 13.

Следующей соперницей Бенчич станет бельгийка Элизе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг