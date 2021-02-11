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11 февраля 06:32
автор: Юрий Нечаев

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Россиянка Светлана Кузнецова уступила Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу представительницы Швейцарии.

Кузнецова пять раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы один эйс, 11 двойных ошибок и пять выигранных брейков из 13.

Следующей соперницей Бенчич станет бельгийка Элизе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Светлана Кузнецова (Россия) — 7:5, 2:6, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Дэниэлл Коллинз (США) — 7:5, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 18) — Чжу Линь (Китай) — 7:6 (10:8), 6:1
Каролина Мухова (Чехия, 25) — Мона Бартель (Германия) — 6:4, 6:1
Шелби Роджерс (США) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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