Рублев пробился в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8) в пользу россиянина.

Рублев выполнил 16 подач на вылет, избежав при этом двойных ошибок, и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 10 эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейка из четырех возможных.

Следующим соперником Рублева станет победитель в паре Фелисиано Лопес (Испания) — Лоренцо Сонего (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг