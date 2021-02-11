Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграл латвийца Рикардаса Беранкиса со счетом 6:2, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 59 минут.

Хачанов 12 раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. У его соперника по четыре эйса и двойные ошибки, а также ни одного выигранного брейка при двух возможностях.

В следующем круге 24-летний Хачанов сыграет с сильнейшим в паре Томаш Махач (Чехия) — Маттео Берреттини (Италия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг