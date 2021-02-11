Кафельников не смог назвать главного фаворита Australian Open

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился мнением о шансах российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии.

«Затрудняюсь ответить на вопрос, кто для меня главный фаворит. Все ребята играют хорошо. Какие шансы у наших ребят выиграть турнир? В теории, возможно все. Я бы оценил шансы на победу как 50 на 50. Никаких прогнозов я давать не хочу, время покажет», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в среду Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в третий круг турнира. Лучший теннисист России, Даниил Медведев, свой матч второго раунда проведет сегодня позднее. Соперником россиянина станет испанец Роберто Карбальес Баэна.