Тарпищев назвал Медведева и Рублева фаворитами Australian Open

«О фаворитах пока рано говорить, но ясно, что Медведев и Рублев являются одним из них, — сказал Тарпищев интервью изданию «Спорт-Экспресс». — Впереди еще много матчей, но надеемся на лучшее. К сожалению, Даниил и Андрей, скорее всего, выйдут друг на друга на границе четвертьфиналов, поэтому останется только один».

Напомним, что Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open обыграв бразильского теннисиста Монтейро Тьяго Моура (6:4, 6:4, 7:6). А Даниил Медведев сегодня проведет свою встречу второго круга с испанским теннисистом Баэна Роберто Карбалльесем.