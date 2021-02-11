Свитолина обыграла Гауфф во втором круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира Открытого чемпионата Австралии, победив в двух сетах представительницу США Кори Гауфф – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Свитолина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, оформила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету ее соперницы пять эйсов, одна двойная и ни одного реализованного брейка из четырех.

В следующем раунде украинка сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, ранее обыгравшей бельгийку Алисон ван Эйтванк со счетом 6:4, 1:6, 6:2.