Медведев вышел в третий круг Australian Open

Матч длился 1 час 46 минут и закончился со счетом 2:6, 5:7, 1:6. По ходу матча россиянин взял семь подач соперника, проиграв две собственные.
Медведев подал за матч 13 эйсов при трех двойных ошибках. У соперника эйсов не было.
В третьем круге соперником Медведева будет серб Филипп Крайинович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Даниил Медведев (Россия,4) - 2:6, 5:7, 1:6,