Надаль вышел в третий круг Australian Open, обыграв американца Ммо

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл американского теннисиста Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.

Надаль сделал семь эйсов при трех двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Ммо восемь раз подал на вылет, допустив четыре двойных ошибки. У американца, занимающего 177-е место в рейтинге ATP, не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперника.

В третьем раунде Надаль сыграет с победителем матча британца Кэмерона Норри и россиянина Романа Сафиуллина.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Майкл Ммо (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 4:6, 2:6