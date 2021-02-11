Надаль вышел в третий круг Australian Open, обыграв американца Ммо

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл американского теннисиста Майкла Ммо – 6:1, 6:4, 6:2.
Надаль сделал семь эйсов при трех двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.
Ммо восемь раз подал на вылет, допустив четыре двойных ошибки. У американца, занимающего 177-е место в рейтинге ATP, не было ни одного шанса выиграть гейм на подаче соперника.
В третьем раунде Надаль сыграет с победителем матча британца Кэмерона Норри и россиянина Романа Сафиуллина.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Майкл Ммо (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 2) – 1:6, 4:6, 2:6
источник: «Советский спорт»