Сафиуллин проиграл Норри во втором круге Australian Open

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Роман Сафиуллин уступил в четырех сетах британцу Кэмерону Норри – 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Матч продлился 3 часа и 31 минуту.

Норри сделал восемь эйсов, допустив пять двойных ошибок, а также реализовал пять брейк-понйтов из десяти.

У Сафиуллина два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Норри, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Матч состоится 13 февраля.