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11 февраля 16:51
автор: Виктор Шарафудинов

Сафиуллин проиграл Норри во втором круге Australian Open

Следующим соперником британца станет Рафаэль Надаль.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Роман Сафиуллин уступил в четырех сетах британцу Кэмерону Норри – 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Матч продлился 3 часа и 31 минуту.

Норри сделал восемь эйсов, допустив пять двойных ошибок, а также реализовал пять брейк-понйтов из десяти.

У Сафиуллина два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Норри, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Матч состоится 13 февраля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) – Роман Сафиуллин (Россия) – 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)

источник: «Советский спорт»
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