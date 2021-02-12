Потапова уступила Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла преодолеть барьер третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в двух сетах американке Серене Уильямс со счетом 6:7 (5:7), 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету россиянки, занимающей 101-е место в рейтинге WTA, две подачи навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 12. Уильямс оформила девять эйсов, допустила четыре двойных и реализовала пять брейков из восьми.
В следующем круге соперницей Уильямс Арина Соболенко из Белоруссии, ранее обыгравшая американку Энн Ли – 6:3, 6:1.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 10) – 6:7 (5:7), 2:6.