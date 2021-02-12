Australian Open будет проходить без зрителей из-за пятидневного локдауна в Мельбурне

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии сообщила о том, турнир будет продолжен без присутствия зрителей.
Отмечается, что главной причиной данного решения послужила объявление правительства штата Виктория о пятидневной изоляции в Мельбурне. Таким образом, локдаун продлится с 13 по 18 февраля.
При этом сами соревнования продолжатся с действующими протоколами безопасности.
Организаторы Australian Open заверяют, что вернут болельщикам все потраченные средства за приобретенные билеты на эти даты.
источник: Australian Open