Тарпищев - о Карацеве: Аслан реально претендует на попадание на Олимпийские игры

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал свой комментарий после победы российского теннисиста Аслана Карацева над аргентинцем Диего Шварцманом в третьем круге Australian Open.

«Карацев прибавил за последнее время. Аслан осовременил свой стиль, играет по восходящему мячу, плоскими и мощными ударами, хороший угол попадания. Сейчас Карацев реально претендует на попадание в Олимпийские игры, потому что вошел в мировую сотню. Надеемся, что он будет идти по возрастающей», сказал в интервью «СЭ» Тарпищев.

Добавим, что 27-летний российский теннисист впервые в своей карьере пробился в основную сетку турнира «Большого шлема».

Отметим, что в четвертом круге Australian Open Карацев сыграет с победителем пары Даниил Шаповалов - Феликс Ожье-Алиассим.