Борис Собкин: Я не удивился победе Карацева

Заслуженный тренер России Борис Собкин дал комментарий относительно выхода российского теннисиста Аслана Карацева в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

«Я не сильно удивился победе Карацева. Считал, что на таком быстром покрытии Аслан вполне может обыграть Шварцмана. Аргентинец на земле и на таком быстром покрытии — разные люди. Важно было, чтобы Аслан сам себя не испугался. Я знаю его достаточно давно. У него все складывалось непросто, но сейчас Карацев повзрослел, стал психологически устойчивее. Аслан прибавил во всех компонентах», - сказал Собкин в беседе с «Чемпионат».

Добавим, что соперником Карацева в борьбе за выход в четвертьфинал Australian Open будет победитель канадского противостояния Шаповалов – Оже-Альяссим.