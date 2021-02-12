Аслан Карацев: Выступления на ATP Cup помогли мне вновь обрести уверенность в своих силах

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями от своего выхода в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что 27-летний спортсмен в трех сетах обыграл девятую ракетку мира Диего Шварцмана из Аргентины со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

– Я испытываю невероятные чувства. На самом деле я был очень счастлив еще тогда, как прошел квалификацию. В последние годы я испытывал проблемы после травмы колена, поэтому я рад, что смог достичь такого уровня. Выступления на ATP Cup вселили в меня уверенность в своих силах, – цитирует Карацева France Press.

Россиянин занимает 114-е место в рейтинге ATP. В следующем раунде Australian Open он сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, обыгравшего своего соотечественника Дениса Шаповалова.