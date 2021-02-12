В 1/8 финала Australian Open Карацев сыграет с Оже-Альяссимом

На Открытом чемпионате Австралии определился следующий соперник Аслана Карацева.

В 1/8 финала российский теннисист, который сегодня одержал победу над девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом, встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В матче третьего круга Оже-Альяссим обыграл своего соотечественника Дениса Шаповалова в трех сетах – 7:5, 7:5, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа и 28 минут. Оже-Альяссим, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках, а также реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Шаповалов четыре раза подал на вылет, допустил пять двойных ошибок и выиграл два гейма на подаче соперника при пяти возможностях.

Матч Карацев – Оже-Альяссим состоится в Мельбурне 14 февраля.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада, 11) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) – 5:7, 5:7, 3:6.