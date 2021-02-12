Швентек вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв Ферро

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ига Швентек в двух сетах одержала победу над француженкой Фионой Ферро – 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час и 24 минуты.
Швентек сделала один эйс, допустив две двойные ошибки, а также выиграла шесть брейк-пойнтов из 16.
Ферро ни разу не подала на вылет при пяти двойных ошибках и реализовала три брейк-пойнта из четырех.
В 1/8 финала Швентек встретится с румынской Симоной Халеп. Вторая ракетка мира сегодня обыграла россиянку Веронику Кудерметову – 6:1, 6:3.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Швентек (Польша, 15) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:3
источник: «Советский спорт»