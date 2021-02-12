Швентек вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв Ферро

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Ига Швентек в двух сетах одержала победу над француженкой Фионой Ферро – 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 24 минуты.

Швентек сделала один эйс, допустив две двойные ошибки, а также выиграла шесть брейк-пойнтов из 16.

Ферро ни разу не подала на вылет при пяти двойных ошибках и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В 1/8 финала Швентек встретится с румынской Симоной Халеп. Вторая ракетка мира сегодня обыграла россиянку Веронику Кудерметову – 6:1, 6:3.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

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Одиночный разряд

Третий круг

Ига Швентек (Польша, 15) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:3