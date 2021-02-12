Несмотря на травму, Джокович в пяти сетах обыграл Фритца и вышел 1/8 финала Australian Open

В третьем раунде Australian Open первая ракетка мира серб Новак Джокович в пяти сетах одержал победу над американцем Тейлором Фритцем – 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Джокович получил повреждение в результате падения и в начале третьего сета использовал медицинский тайм-аут, чтобы получить врачебную помощь.
Статистика эйсов 24-15 в пользу Фритца. Джокович допустил пять двойных ошибок и выиграл четыре брейк-пойнта из девяти.
Фритц совершил лишь одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12.
В 1/8 финала Джокович должен сыграть с канадцем Милошем Раоничем. Сегодня Раонич обыграл венгра Мартона Фучовича – 7:6 (7:2), 5:7, 6:2, 6:2.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, 27) – 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2