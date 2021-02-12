Сербский теннисист Новак Джокович может сняться с Australian Open из-за травмы.

После окончания игры теннисист сообщил, что у него надрыв мышцы, в связи с чем он не уверен, сможет ли провести следующий матч.

«У меня надрыв мышцы. Так что я не знаю, смогу ли восстановиться менее чем за два дня. Не знаю, выйду ли я на корт или нет», — сказал во время интервью Джокович.

Напомним, что 12 февраля серб в пяти сетах обыграл представителя США Тэйлора Фритца. В 1/8 финала спортсмен встретится с канадским теннисистом Милошем Раоничем.