Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Краиновича в пяти сетах

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл сербского теннисиста Филипа Краиновича в пяти сетах – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Медведев сделал 15 эйсов при четырех двойных ошибках, а также выиграл семь брейк-пойнтов из 18.

У Краиновича, занимающего 33-е место в рейтинге ATP, две подачи на вылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/8 финала Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, который сегодня обыграл южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса – 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

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