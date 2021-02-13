Джокович не будет сегодня тренироваться. Его дальнейшее участие в Australian Open под вопросом

Горан Иванишевич, тренер первой ракеткой мира Новака Джоковича, в интервью для телеканала ESPN сообщил, что сербский теннисист сегодня не будет тренироваться из-за полученной накануне травмы.

Джокович пройдет дополнительное медицинское обследование, которое определит его готовность к продолжению выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Вчера 12 февраля Новак получил травму в матче третьего раунда против американца Тейлора Фритца. Джокович получил повреждение мышцы живота в результате падения и брал медицинский тайм-аут в начале третьего сета, но в итоге все-таки одержал победу – 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.