Циципас выиграл у Микаэля Имера и пробился в 1/8 финала Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии грек Стефанос Циципас в трех сетах одержал победу над шведским теннисистом Микаэлем Имером – 6:4, 6:1, 6:1.
Матч продлился 1 час и 34 минуты.
Статистика эйсов 8-0 в пользу Циципаса. При этом Стефанос допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12.
У Имера четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из одного.
В 1/8 финала Циципас встретится с победителем сегодняшнего матча итальянца Маттео Берреттини и россиянина Карена Хачанова.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:4, 6:1, 6:1
источник: «Советский спорт»