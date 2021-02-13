Циципас выиграл у Микаэля Имера и пробился в 1/8 финала Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии грек Стефанос Циципас в трех сетах одержал победу над шведским теннисистом Микаэлем Имером – 6:4, 6:1, 6:1.

Матч продлился 1 час и 34 минуты.

Статистика эйсов 8-0 в пользу Циципаса. При этом Стефанос допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 12.

У Имера четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из одного.

В 1/8 финала Циципас встретится с победителем сегодняшнего матча итальянца Маттео Берреттини и россиянина Карена Хачанова.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:4, 6:1, 6:1