Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open в трех сетах одержав победу над Лопесом

Андрей Рублев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в третьем круге турнира «Большого шлема» испанца Фелисьяно Лопеса – 7:5, 6:2, 6:3.
Матч продлился 1 час и 32 минуты.
Восьмая ракетка мира Рублев сделал 12 эйсов при трех двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
Лопес 11 раз подал на вылет, допустив семь двойных ошибок и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при трех таких возможностях.
В 1/8 финала Рублев встретится с норвежцем Каспером Руудом, который сегодня обыграл молдавского теннисиста Раду Албота – 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 7) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 7:5, 6:2, 6:3
источник: «Советский спорт»