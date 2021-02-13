Рублев вышел в 1/8 финала Australian Open в трех сетах одержав победу над Лопесом

Андрей Рублев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв в третьем круге турнира «Большого шлема» испанца Фелисьяно Лопеса – 7:5, 6:2, 6:3.

Матч продлился 1 час и 32 минуты.

Восьмая ракетка мира Рублев сделал 12 эйсов при трех двойных ошибках и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Лопес 11 раз подал на вылет, допустив семь двойных ошибок и не выиграл ни одного гейма на подаче соперника при трех таких возможностях.

В 1/8 финала Рублев встретится с норвежцем Каспером Руудом, который сегодня обыграл молдавского теннисиста Раду Албота – 6:1, 5:7, 6:4, 6:4.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) – Фелисьяно Лопес (Испания) – 7:5, 6:2, 6:3