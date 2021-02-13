Блинкова пробилась во второй круг мельбурнского турнира Phillip Island Trophy, обыграв Петкович

В первом круге турнира Phillip Island Trophy категории WTA 250 россиянка Анна Блинкова в трех сетах одержала победу над немецкой теннисисткой Андреа Петкович – 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча продлилась 2 часа и 55 минут. Блинкова сделала шесть эйсов при 13 двойных ошибках, а также реализовал семь брейк-пойнтов из 18.

У Петкович семь эйсов, пять двойных ошибок и семь выигранных брейк-пойнтов из 22.

Во втором круге мельбурнского турнира Блинкова сыграет с победителем матча румынки Ирины Бегу и аргентинки Нади Подороски.