Самсонова проиграла Соррибес Тормо в первом круге турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне

В первом круге турнира Phillip Island Trophy категории WTA 250 россиянка Людмила Самсонова в трех сетах уступила испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо – 7:6 (8:6), 1:6, 6:7 (4:7).

Матч продлился 3 часа и 8 минут. Самсонова четыре раза подала на вылет при двух двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из восьми.

Соррибес Тормо не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, однако выиграла семь геймов на подаче соперницы при 15 брейк-пойнтах.

Во втором круге испанка, занимающая 64-е место в мировом рейтинге, встретится с японкой Мисаки Дои, которая сегодня одержала победу над француженкой Каролин Гарсией.