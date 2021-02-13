Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Мельбурне благодаря победе над Бултер

В первом круге турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне россиянка Дарья Касаткина обыграла британскую теннисистку Кейти Бултер – 6:4, 6:2.

Касаткина сделала два эйса при одной двойной ошибке, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В статистике Бултер одна подача на вылет, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта при одной такой возможности.

Во втором круге Касаткина встретится с другой российской теннисисткой Варварой Грачевой, которая сегодня победила американку Слован Стивенс (6:2, 6:2).