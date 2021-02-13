Андрей Рублев: Рууд в отличной форме

Андрей Рублев после победы над Фелисиано Лопесом (7:5, 6:2, 6:3) прокомментировал прошедший матч и рассказал, чего ждет от встречи со своим следующим соперником, Каспером Руудом.

«В первом сете я нервничал, но взял первый сет, после этого я почувствовал себя лучше, а Лопес подсел - говорит Рублев в интервью Australian Open TV. - В матче с Руудом я должен быть физически и морально готов, ведь он в отличной форме».

Напомним, что норвежец Каспер Рууд в матче третьего круга Australian Open обыграл молдавского теннисиста Албота Раду со счетом 6:1, 5:7, 6:4, 6:4