Карен Хачанов: Мог бы сыграть лучше на тай-брейках. Что тут еще сказать?

Карен Хачанов прокомментировал свое поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Борьба была равной, и я проиграл три тай-брейка, – цитирует Хачанова официальный сайт турнира «Большого шлема». – Если бы несколько розыгрышей завершились в мою пользу, все могло бы сложиться иначе.

На тай-брейках я был не то чтобы плох, но можно было сыграть лучше. На последнем тай-брейке получилось лучше всего, однако я все равно проиграл четыре последних очка. Что тут еще сказать?

У меня были шансы, однако я их не использовал. Однако мы оба провели сегодня качественный матч».

Берреттини обыграл Хачанова в трех сетах, раз за разом побеждая на тай-брейках – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). В 1/8 финала итальянец встретится с греком Стефаном Циципасом.