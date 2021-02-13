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13 февраля 15:15
автор: Виктор Шарафудинов

Карен Хачанов: Мог бы сыграть лучше на тай-брейках. Что тут еще сказать?

Российский теннисист не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open.

Карен Хачанов прокомментировал свое поражение от итальянца Маттео Берреттини в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Борьба была равной, и я проиграл три тай-брейка, – цитирует Хачанова официальный сайт турнира «Большого шлема». – Если бы несколько розыгрышей завершились в мою пользу, все могло бы сложиться иначе.

На тай-брейках я был не то чтобы плох, но можно было сыграть лучше. На последнем тай-брейке получилось лучше всего, однако я все равно проиграл четыре последних очка. Что тут еще сказать?

У меня были шансы, однако я их не использовал. Однако мы оба провели сегодня качественный матч».

Берреттини обыграл Хачанова в трех сетах, раз за разом побеждая на тай-брейках – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). В 1/8 финала итальянец встретится с греком Стефаном Циципасом.

источник: Australian Open
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