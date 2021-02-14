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Франция - Лига 1 15:00 Монако 0 Лорьян 0 П1 1.39 Х 5.2 П2 8
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Англия - Чемпионшип 16:00 Брентфорд 0 Барнсли 0 П1 1.67 Х 3.8 П2 5.7
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.3 Х 3.2 П2 2.07
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Ним 0 П1 2.65 Х 3.2 П2 2.85
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Крайльсхайм Мерлинс 0 П1 3.3 П2 1.33
Франция - Лига 1 17:00 Метц 0 Страсбург 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Фиорентина 0 П1 2.75 Х 3.2 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Ренн 0 Сент-Этьен 0 П1 1.96 Х 3.5 П2 4.2
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 5.3 П2 1.43
Франция - Лига 1 17:00 Анже 0 Нант 0 П1 2.2 Х 3.1 П2 3.8
Англия - Премьер-лига 17:00 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Юнайтед 0 П1 10 Х 6 П2 1.32
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Ратиофарм Ульм 0 П1 2.85 П2 1.43
Германия - Бундеслига 17:00 Бамберг 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.52 Х 4.4 П2 6.7
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.08
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.43 Х 5.2 П2 7.5
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Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.8 П2 2
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.5 П2 2.9
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
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Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
14 февраля 12:00
автор: Артур Гичунцев

Шамиль Тарпищев: Карацев сотворил чудо. Это результат его работы с белорусским тренером

В воскресенье, 14 февраля уроженец Москвы обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал Australian Open.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Аслана Карацева на Открытом чемпионата Австралии.

«Я считаю, что Карацев играл очень грамотно и разумно. И к тому же он хорошо готов физически. Конечно, никто из специалистов не ожидал, что Аслан выиграет. Но он сотворил очередное чудо, молодец. Это результат его хорошей работы с белорусским тренером Егором Яцюком», – приводит слова функционера «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Добавим, что за выход в полуфинал россиянин поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.

источник: «РИА Новости»
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