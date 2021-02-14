Шамиль Тарпищев: Карацев сотворил чудо. Это результат его работы с белорусским тренером

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Аслана Карацева на Открытом чемпионата Австралии.

«Я считаю, что Карацев играл очень грамотно и разумно. И к тому же он хорошо готов физически. Конечно, никто из специалистов не ожидал, что Аслан выиграет. Но он сотворил очередное чудо, молодец. Это результат его хорошей работы с белорусским тренером Егором Яцюком», – приводит слова функционера «МК-Спорт» со ссылкой на «РИА Новости».

Добавим, что за выход в полуфинал россиянин поспорит с Григором Димитровым из Болгарии.