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15 февраля 09:10

Впервые в истории сразу трое российских теннисистов сыграют в четвертьфинале Australian Open

Барьер четвертого круга успешно преодолели Медведев, Карацев и Рублев.

Впервые за 116-летнюю историю Открытого чемпионата Австралии в 1/4 финала мужского турнира одиночного разряда выступят сразу трое теннисистов, представляющих Россию.

Отметим, что на этой стадии соревнований сыграют Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Карацев, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, победил канадца Феликса Оже-Альяссима, уступая по ходу встречи в два сета – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, уверенно обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Что касается Рублева, то восьмой номер в ATP играл с норвежцем Каспером Руудом. Уступив в первых двух сетах, соперник россиянина отказался от дальнейшей борьбы за выход в 1/4 финала.

За место в полуфинале Медведев и Рублев сыграют друг с другом, а Карацев проведет встречу с Григором Димитровым из Болгарии.

источник: «Советский спорт»
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