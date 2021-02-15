Россиянка Рахимова вышла в 1/8 финала парного турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Камилла Рахимова и Анкита Райна из Индии успешно преодолели барьер 1/16 финала турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне в парном разряде.

Пара в двух сетах обыграла теннисисток из Румынии – Михаэлу Бузарнеску и Патрицию Марию Тиг – 6:1, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. У победителей ни одной подачи навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейка из десяти. Их соперницы сделали три эйса, допустили две двойных и реализовали лишь два брейка из десяти.

В следующем круге Рахимова и Райна сыграют против Оксаны Калашниковой (Грузия) и Корнелией Эмили Листер (Швеция).