Берреттини снялся с Australian Open из-за травмы живота перед четвертьфинальным матчем с Циципасом

Итальянский теннисист Маттео Берреттини завершил свои выступления на Открытом чемпионате Австралии.

24-летний спортсмен, занимающий десятое место в рейтинге ATP, принял решение не выходить на игру 1/8 финала турнира против Стефаноса Циципаса из Греция. Основная причина – травма живота, полученная в матче прошлого круга с россиянином Кареном Хачановым.

Таким образом, за выход в полуфинал соревнований Циципас сразится с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее победившим Фабио Фоньини из Италии.