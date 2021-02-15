Шамиль Тарпищев: Три российских теннисиста в четвертьфинале — это труд

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты российских теннисистов на Australian Open 2021.

«Произошло то, что планировали. И Рублев, и Медведев играли хорошо. Это показатель класса. Оба игрока находятся в мировой десятке, поэтому неудивительно. В четвертьфинале будет тяжёлый матч для обоих: тремя сетами не обойдутся, - цитирует Тарпищева Чемпионат.com. - Три российских теннисиста в четвертьфинале — это труд ребят. Штучный товар, такие каждый день не появляются. Это большая удача, вон у американцев ни одного теннисиста в мировой двадцатке нет».

Напомним, что впервые в истории в мужской сетке большого шлема в четвертьфинале будет три Российских теннисиста. Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют друг с другом (матч должен состоятся в среду). Аслан Карацев завтра встретится с болгарином Григором Димитровым.