Евгений Кафельников: Шансы у Медведева и Рублева равные

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников рассказал от чего будет зависеть результат российского четвертьфинала на Australian Open.

«Нельзя ни в коем случае сейчас считать, что мы — лучшие в мире. Ребята играют достойно — это факт. То, что три российских теннисиста сейчас играют в четвертьфинале турнира «Большого шлема», безусловно, огромное достижение для нашего тенниса, - цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс». - В этом матче нельзя выделить фаворита. Их шансы расцениваю как равные. Больше чем уверен, что, кто выиграет первый сет, тот и станет победителем в этом противостоянии. Как Рублеву, так и Медведеву, нужно будет сконцентрироваться на начале матча».

Напомним, что впервые в истории в мужской сетке большого шлема в четвертьфинале будет три Российских теннисиста. Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграют друг с другом. Аслан Карацев завтра встретится с болгарином Григором Димитровым.

Евгений Кафельников выигрывал Australian Open в 1999 году, до этого в 1996 году ему покорился Ролан Гаррос .