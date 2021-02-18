Осака обыграла Уильямс и вышла в финал Australian Open

Третья ракетка мира Наоми Осака в полуфинале обыграла Серену Уильямс – 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась один час и 16 минут. Осака сделала шесть эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из четырех. Статистика Уильямс - три эйса, одна двойная ошибка и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Осака одержала 20-ю победу подряд. Она не проигрывает с марта 2020-го. Японка четвертый раз вышла в финал турнира «Большого шлема». Предыдущие три она выиграла.

За титул Осака сыграет с Дженнифер Брэди или Каролиной Муховой.