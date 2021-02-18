В финале турнира в Мельбурне сыграет Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счетом 6:2, 6:7, 6:1.
Матч продолжался два часа 27 минут. Российская теннисистка сделала десять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала девять из 19 брейк-пойнтов. Американка подала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.
Добавим, что соперницей Касаткиной в финале турнира станет победительница пары Мари Боузкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада).
источник: «Советский спорт»