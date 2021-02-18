Серена Уильямс - австралийским болельщикам: Я в вечном долгу перед вами и благодарна каждому из вас

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от японки Наоми Осаки поблагодарила болельщиков.

Мельбурн и мои австралийские болельщики. Сегодня был не лучший матч в моем исполнении, но такое случается. Для меня большая честь играть перед вами. Ваша поддержка, аплодисменты – я очень хотела порадовать вас сегодня. Я вас люблю и обожаю», - написала Уильямс на своей странице в Instagram.

Добавим, что американская теннисистка является семикратной победительницей Australian Open.