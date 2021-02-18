Брэди обыграла Мухову в трех сетах и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэди сумела переиграть чешку Каролину Мухову - 6:4, 3:6, 6:4 и вышла в финал Australian Open, где встретится с японкой Наоми Осакой.

Матч продолжался один час 57 минут. Брэди сделала восемь эйсов, совершила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трех. Статистика Муховой - один эйс, две двойных ошибки, три из семи брейк-пойнта.

Напомним, что финал Australian Open между Дженнифер Брэди и Наоми Осакой состоится 19 февраля в 3:00 по московскому времени.

Australian Open

Мельбурн, Австралия