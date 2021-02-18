Давыденко - о полуфинале Медведев - Циципас: Если грек восстановится, то матч будет очень непростой

Бывший российский теннисист Николай Давыденко поделился мнением о матче Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Если Стефанос восстановится, то матч будет очень непростой. Но здесь многое зависит от самого Медведева. Если он уверен в себе, если он знает, как играть тактически, и строго придерживается своей игры, то Даня обыгрывает почти любого. Если начинает сомневаться, что-то менять, спешить, то начинаются проблемы, подача не летит.

Поэтому Дане важно спокойно найти свою тактику, все продумать. Тогда должно быть все хорошо», - сказал Давыденко в беседе с «Чемпионат».

Добавим, что в личных встречах теннисистов преимущество у россиянина, Медведев одержал пять побед, Циципас - одну.