Давыденко - о шансах Карацева в полуфинале Australian Open: Психологически Аслану сейчас легко

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко выразил мнение о матче Аслана Карацева с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Карацеву было нечего терять еще с первого круга Австралии. Психологически ему, наверное, сейчас легко. Он набрал много очков, вошел в топ-50, обеспечил себе посев на всех турнирах. Аслан сейчас в свободном плавании. Он будет выходить и показывать свой лучший теннис, но в подсознании все равно сидит, что Джокович все-таки сильнее. А как игра сложится, никто не знает, ведь Джокович себя не до конца хорошо чувствует.

Это теннис. Понятно, что Новак фаворит и должен выиграть, но на него выше давление. Желаю Аслану играть в свою игру, не бояться», - сказал Давыденко в беседе с «Чемпионат».

Отметим, что раньше теннисисты не играли между собой.