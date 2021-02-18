Тренер Карацева: Джокович вышел на корт максимально настроенным

Тренер Аслана Карацева, Егор Яцюк, прокомментировал выступление своего подопечного на Australian Open-2021 в целом и в проигранном Новаку Джоковичу полуфинале в частности.

«Эмоционально Аслан очень устал. Первый раз играл пятисетовые матчи, давление на него шло сумасшедшее. Выдержать все, когда ты дебютант, очень трудно. Карацев приобрел большой опыт здесь, мы обязательно разберем с ним все матчи и продолжим двигаться дальше, - цитирует Яцюка ТАСС. - Что касается матча с Джоковичем, то сегодня был совершенно другой уровень игры, как я и ожидал. Джокович вышел на корт максимально настроенным и сконцентрированным, какой-то недооценки Карацева точно не было со стороны серба. В первом сете у него практически не было невынужденных ошибок, Новак не отдал просто так ни одного розыгрыша, поддавливал физически и психологически. Джокович позволил себе немного расслабиться только во втором сете, а до этого играл идеально».

Напомним, что Карацев стал первым, начиная с 2000 года, полуфиналистом турнира категории «Большого шлема», который начинал турнир с квалификации, а также первым в истории теннисистом, дошедшим до полуфинала на своем дебютном мейджоре.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Стефанос Циципас - Даниил Медведев.

Финал мужского одиночного турнира Australian Open-2021 пройдет в воскресенье, 21 февраля, в 11:30 по московскому времени.