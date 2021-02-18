Карацев – о поражении от Джоковича: Он хорошо подавал весь матч, на меня это давило

Россиянин Аслан Карацев высказался после поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а также оценил свое выступление на этом турнире.

Напомним, россиянин потерпел поражение со счетом 3:6, 4:6, 2:6, а продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

«Конечно, у него очень высокий уровень. Ощущается большая разница. Он не отдаёт очки просто так, на своей подаче мне приходилось играть розыгрыши. С подачей всё было не очень хорошо, постоянно были розыгрыши. А он хорошо подавал весь матч, на меня это давило.

Это были отличные две недели. Это хороший опыт. Теперь я буду играть на всех серьёзных турнирах без квалификации, буду увереннее и просто продолжу играть и тренироваться. Начал больше верить в себя. Понял, что могу играть с кем угодно. Думаю, этот турнир помог моей карьере», – цитирует Карацева «Чемпионат».