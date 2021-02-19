Россиянка Рахимова стала победительницей парного турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Камилла Рахимова и Анкита Райна из Индии выиграли турнир Phillip Island Trophy в Мельбурне в парном разряде.

В финале пара обыграла россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову в двух сетах – 2:6, 6:4, 10:7.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. У победителей один оформленный эйс, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Их соперницы сделали две подачи навылет, допустили пять двойных и реализовали шесть брейков из девяти.

Отметим, что Рахимова является 158-й ракеткой мира. Титул в Австралии стал для нее первым в карьере в рамках турниров WTA.