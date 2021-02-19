Давыденко - о финале Australian Open: Медведев в хорошей форме и готов к матчу

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 20:30 Фиорентина 0 Специя 0 П1 2 Х 3.5 П2 4.2
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 Вольфсбург 0 П1 5.6 Х 3.9 П2 1.67
Италия - Серия А 22:45 Кальяри 0 Торино 0 П1 2.9 Х 3.3 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 22:45 Уотфорд 0 Дерби Каунти 0 П1 1.85 Х 3.4 П2 5
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.44 Х 3.4 П2 3.1
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Хетафе 0 П1 2.06 Х 3.2 П2 4.3
Франция - Лига 1 23:00 Брест 0 Лион 0 П1 6.2 Х 4.7 П2 1.51
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Ред Уингз 0 Флорида Пантерз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавальерс 0 Денвер Наггетс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Сан-Паулу 0 Палмейрас 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Филадельфия Сиксерс 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Атланта Хоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззлиз 0 Детройт Пистонс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Оклахома-Сити Тандер 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Финикс Санз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Торонто Рэпторс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлерз 0
19 февраля 18:00
автор: Степан Шереметьев

Давыденко - о финале Australian Open: Медведев в хорошей форме и готов к матчу

В противостоянии за победу в Открытом чемпионате Австралии сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко оценил шансы Даниила Медведева в финале Australian Open против Новака Джоковича.

«Даниил в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к матчу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у серба, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают.

Джокович – первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет», - приводит слова Давыденко ТАСС.

Напомним, что финал состоится 21 февраля в 11:30 по московскому времени.

Медведев и Джокович провели между собой семь матчей - три выиграл россиянин, в четырех был сильнее серб.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Касаткина победила на турнире в МельбурнеГол Панарина принёс "Рейнджерс" победу над "Филадельфией""Северсталь" оказалась сильнее "Куньлунь Ред Стар"«Этот собачий сын накачен русским допингом»Украинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фотоГуберниев сообщил о связи с Кабаевой
Три острых вопроса перед дерби «Динамо» — «Спартак»
20 февраля в Петровском парке состоится старейшее дерби страны - в рамках 1/8 финала Кубка России. К участникам есть вопросы.
Берегись, Джокович: Медведев идет! Даниил вышел во второй подряд финал Большого шлема
Лучший российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии взял верх над греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5) и снова – после прошлогоднего US Open – поборется за победу на турнире Большого шлема.
Черчесов и гомофобия, «Тамбов» и потерянные миллионы, Дзюба и обезьяна. Телега едет #7
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск седьмой.
Как Роналду чудом избежал фиаско «а-ля Месси»
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» благодаря двум голам на первых минутах таймов мог уверенно переиграть «Ювентус», но позволил туринцам забить важнейший мяч на выезде (2:1).
Самая сексуальная атлетка мира показала тренировку с футболистом «Боруссии». Ставка на красоту #13
Немецкая бегунья Алиса Шмидт порадовала полтора миллиона подписчиков своего Инстаграма новым интересным видео.
Месси должен остаться в «Барсе». Чтобы стать величайшим из великих
Неутешительный для «Барселоны» итог первого матча 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» (1:4) породил новые разговоры о судьбе аргентинца.
Мбаппе = Шевченко и другие факты о матче «Барселона» — «ПСЖ»
Крупная победа парижан над каталонцами на "Камп Ноу" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получилась во многом уникальной.
На жизнь «Тамбова» все-таки скинутся, шестую замену разрешат. Итоги общего собрания РПЛ
На очередном общем собрании Российской Премьер-Лиги не все выразили готовность помогать утопающему в финансовых проблемах «Тамбову». Кроме того, приняли структуру следующего сезона и еще ряд важных поправок в регламент.
Фуркад готов спасти российский биатлон. А что? Вариант
Знаменитый француз Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону.
Елена Веснина: В голове Карацева сложился пазл — шансы будут даже с Джоковичем
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала "Плеймейкеру" сенсационный выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика