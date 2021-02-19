Давыденко - о финале Australian Open: Медведев в хорошей форме и готов к матчу

Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко оценил шансы Даниила Медведева в финале Australian Open против Новака Джоковича.

«Даниил в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к матчу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у серба, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают.

Джокович – первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет», - приводит слова Давыденко ТАСС.

Напомним, что финал состоится 21 февраля в 11:30 по московскому времени.

Медведев и Джокович провели между собой семь матчей - три выиграл россиянин, в четырех был сильнее серб.